Grunden i detta är att jag tycker rumsinspelning på trummor är av allra största vikt för att hålla ihop trumljudet. Detta får då trummorna att låta som ett samlat instrument istället för en samling separata. Om en vid inspelningen inte hade tillräckligt med ingångar eller mikrofoner så är det inte omöjligt att just rumsmikrofonerna hamnade sist på prioritetslistan.

En lösning på det är att göra en efterkonstruktion med hjälp av reverb, men jag är också en stark förespråkare för att spela in sitt riktiga rum för att få mer egen originalitet i sitt sound. Det en kan göra då är att ställa upp en monitor bakom trumsetet och spela upp hela truminspelningen i rummet för att spela in rummet i efterhand. Resultatet blir kanske inte lika bra som att spela in rummet direkt, men det tillför verkligen något till helheten. Hur det hela går till får du se i videon!



Om du har frågor, kontakta mig på mejl och glöm inte att följa min Youtube-kanal här.