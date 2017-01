Percussa Engine har en quad core cortex A17 1,8 GHz processor som kör Linux Kernel v4, har 64-bitars parallell DSP-behandling och en 1600 x 480 pixels skärm. Engine-enheten har också midi in, thru och out-portar, SD-kortplats, usb host-portar (med Hid-stöd) och en usb-enhets port (digital stereo ut via usb). Totalt kan 16 kontrollenheter anslutas till modulen via trådlöst nätverk (wifi). Priser för Synthor System 8 är inte offentliggjorda i skrivande stund. Se mer på Percussas webbplats.