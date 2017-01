Efter framgångarna med hårdvaror som Octrack och Analog Rytm är Elektrons senaste skapelse av det mindre formatet. Men det hindrar inte att enheten har en hel del under huven:

• Åtta interna ljudspår

• Åtta separata midi-spår

• Ett multi-mode-filter per ljudspår

• En Lfo per spår

• Delay och reverb

• Sampling

• 1GB lagringsutrymme

• Två ljudingångar

• Två ljudutgångar (balanserade)

• Usb-anslutning för dator

• Midi in, ut och thru

• Stöd för Overbridge