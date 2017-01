Sedan företaget grundandes av Paul Hamer och Jol Dantzig 1973 har Hamer varit många rock-och popgitarristers favoritmärke. Nu är bolaget dock tillbaka med sex klassiker ur produktionen. Aerosmith, Cheap Trick, Dire Straits, Eagles, Kiss, Gary Moore, The Police, Steve Vai, The Who och många, många andra har hängt på sig en Hamer på scen och i studion.

Under den nyss avslutade NAMM-mässan i USA presenterades sex återutgivningar av Hamers bäst säljande modeller genom åren. Förutom The Standard Flame (bilden högts upp i artikeln) så visades The Vector. Den pånyttfödda modellen har en solid topp av lönn med greppbräda av rosewood och mahogny-hals.