När det gäller kapacitet har 09:an mer att erbjuda än 909:an. Dubbelt upp, för att vara exakt. Boutique-trummisen lagrar 96 rytmmönster och vintage-varianten 48 så kallade patterns. Det går även att spara inställningar och patterns via usb-anslutningen. Tr-09 har midi in/ut och en triggutgång för samspel med annan hård- eler mjukvara. Originalets blandning av lågupplöst samplade ljud och analogt alstrade sound har återskapats med viss exakthet, vill vi påstå.

År 2015 blev förhoppningarna besannade. Roland släppte flera versioner av klassiker från 1980-talet, fast i moderna tappningar. Sent i höstas kom nästa avsnitt i den så kallade Boutique-serien då miniversioner av Tb-303 (Tr-03), Vp-330 (Vp-03) och Tr-909 (Tr-09) presenterades.

Åren 1984-85 tillverkades i runda tal 10 000 Tr-909:or, sedan var det stopp. Vi behöver väl knappt nämna att de exemplar i fint skick som finns kvar säljs för fantasisummor, även om originalpriset på runt 9 000 kr var rätt saftigt redan då. Efter att Korgs geniförklarade utvecklare Tatsuya Takahashi med start för tio år sedan började ta fram små, billiga syntar och trummaskiner (Monotron, Volca, et cetera) är vi många som med spänning väntat på att konkurrenten Roland skulle gå samma väg.

Om 808:an var trumboxen som tog popmusiken med storm så blev de två andra burkarna inga storslagna hits åren det begav sig. De fick istället vänta (minst) ett decennium på berömmelsen då de sakta med säkert tog upp i rampljuset ur underjorden via house- och techno-musiken.

Vi testar även med den bästa mjukvaruversionen av en 909 vi prövat hitills, Drumazon av polska D16, samt snabblånar ett original från 1985. Och Tr-09 håller måttet rågat. Inte helt otippat finns det något i speciellt disktantregistret hos originalet som är speciellt, men det är inget som övertydligt hoppar ut eller avslöjar skillnaden mellan den nya och gamla maskinen. När det gäller pluggvarianten så är det mycket snarlika ljudupplevelser, men eftersom Tr-09 har fler parametrar att tillgå (och finns på riktigt!) så vinner den på upploppet.

Nu är ju ett instrument ett instrument och en ska inte alls underskatta det taktila när det gäller att skapa musik. Den purunga lillebrorsan är definitivt mer pilligare att sköta än sin urfader, men har å andra sidan en packe fördelar som slump-funktion, växling mellan write och play i farten och inbyggt ljudkort som levererar digital stereo ut i 24-bit/96 kHz.

En modernitet vi verkligen gillar är kompressorn, som endast kan appliceras på kick och virvel. Det får burken att tjånga till det ordentligt bara rätt in utan extern ljudbearbetning. Den inbyggda högtalaren är söt, men inget vi kommer använda dagligdags. Möjligheten att driva enheten med fyra AA-batterier är en bra reserv om en har slut på lediga usb-portar.

Sammanfattning och betyg

Att varje steg i en 16-stegs sekvens i sin tur är uppdelad i 16 delar, att det går att spela in vridningar och inställningsändringar, att det går att plocka ut fyra separata ljud via usb-anslutningen – och samtidigt känner vi igen oss i den gamla goda layouten. Det relativt låga priset och de autentiska ljuden prickar in en högpoängare för Tr-09. Även om vi är mycket tveksamma till uttrycket ”den som väntar på något gott väntar aldrig för länge”. Korg har säkert haft ett och annat krismöte sedan de nya Boutque-burkarna presenterades, och kampen om musikteknikkundernas gunst fortsätter.

Låter rätt.

Prisvärd.

Bra funktioner som inte fanns på originalet.

Endast minijackar för analogt ljud ut.

Ingen extern strömförsörning (utom usb).