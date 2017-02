Vi sitter i hans bil på väg till bostaden i Los Angeles, där han ska visa oss sin studio och där vi ska titta närmare på filmen Child of Grace som han gjort musiken till. Henrik berättar om sin musikaliska resa.

Hur blev du intresserad av att skapa musik?

– Jag växte upp i Göteborg, och mitt musikintresse började väldigt tidigt genom min far som hade ett otroligt stort intresse för klassisk musik, som alltid spelades i bakgrunden hemma, och jag tror det påverkade mig mycket. Jag började spela piano på egen hand när jag var runt fem år. När jag var runt åtta-nio år började jag ta pianolektioner, men jag var urusel på att göra mina pianoläxor, och slutade snart ta lektioner. Jag tyckte det var mycket roligare att spela på egen hand, och jag satt i stort sett varje kväll hemma och spelade piano fram till sista året på gymnasiet.

Jag inspirerades tidigt av tv- och filmmusik. Musiken under 1980– och 90-talet var på den tiden väldigt melodisk med tydliga starka meloditeman, och jag lärde mig alla teman som gick då – bland annat musiken till ”Hem till gården”, ”Mc Gyver”, ”Knight Rider”, ”Black Adder” med flera, och en dansk tv-serie som hette Matador som jag tyckte hade ett fantastiskt meloditema.

Henrik vid pianot i föräldrahemmet i Göteborg.

När började du studera musik?

– Jag gick naturvetenskaplig linje, så musicerandet var då helt vid sidan om studierna. Precis efter gymnasiet och lumpen, när jag alltså var i 20-årsåldern, så beslöt jag mig för att satsa mer på musiken och lära mig det mer ordentligt. År 2000 flyttade jag från Göteborg till Stockholm och gick på Memus – Stockholms musikkonservatorium, som numera inte finns längre.

Där studerade jag i två år. Jag har alltid varit bra på att spela, men jag visste inte riktigt vad jag gjorde, så jag behövde verkligen få koll på musikteori, arrangering och lära mig noter. På Memus lärde jag mig även spela gitarr.

Du startade sedan företaget A-Stream Studio, berätta lite om det.

– På Memus träffade jag förstås väldigt många olika typer av musiker – det var en blandning av klassiskt, pop, jazz och alla möjliga musikgenrer, och jag började då även intressera mig för pop och rock, vilket ledde till intresset till att spela in musik, och 2003 startade jag A-stream studio. Det var också då väldigt många musiker, bland annat från Memus som hade ett stort behov av att spela in sina låtar någonstans och få det mixat, och jag kunde även hjälpa till med arrangemangen.

Under den perioden, 2003-2010, så blev det mest pop/rock och andra genrer, och ännu ingen filmmusik, utan jag jobbade med svenska band och artister. Jag hade turen att jobba med artister som Miss Li, Cajsa Siik och Titiyo och lärde mig att jobba med många olika genrer.

I mixläge i A-Stream-studion i Stockholm.

Hur närmade du dig att skriva musik till film?

– Under perioden jag drev studion så höll jag lite koll gällande skapandet av filmmusik i Sverige, men det var väldigt svårt att få in en fot någonstans – det kändes som att det var tre-fyra personer som gjorde all musik till film och tv på den tiden, och det var väldigt tuff konkurrens där det fanns en elit av filmmusikkompositörer.

Det har förändrats lite sedan dess känns det som, men på den tiden var det Stefan Nilsson och några till som gjorde ”allt”. Visserligen väldigt bra musik som inspirerade mig mycket, men jag var för långt borta från att få möjligheten till något musikuppdrag, så jag fokuserade på att producera och mixa band och artister, och lägga in mina egna arrangemang och idéer i det istället.

Runt 2010, när jag var nästan 30 år gammal, så tänkte jag att jag ska ge filmmusikskapandet en chans i alla fall, och jag hade i flera år känt till Berklee College of Music i Boston men hade egentligen aldrig tänkt mig att söka utbildningen, men skickade ändå in min ansökan och en månad senare blev jag kallad att göra en audition med sång och piano.

Jag kom in och studerade här i ett år. Jag tog alla lektioner som hade med filmmusik att göra. Det var förstås hårt studerande. Det bästa med denna utbildning var nog det nätverk av människor man skapade sig. En del av dem samarbetar jag fortfarande ibland med idag.

Hur fick du ditt första filmmusikjobb?

– Genom Berklee så fick jag mycket bättre förståelse om hur det fungerar. Innan så hade jag en romantisk bild av filmmusik – att det är ganska enkelt – man skriver lite musik till en film och bitarna faller lite på plats av sig själv, men efter ett år på Berklee, så förstod jag att det är ett otroligt stort hantverk och kräver ett enormt tekniskt kunnande och man måste också känna till film och hur det är uppbyggt, och för att inte tala om alla termer, så jag förstod att jag hade en bit kvar.

Men jag började ändå söka upp filmstudenter för att göra musiken till deras projekt. Jag hade ingen lust att assistera någon redan etablerad kompositör som annars är den vanligaste vägen i USA, och sedan jobba sig uppåt och stå på egna ben efter några år.

Jag letade efter att göra musiken till kortfilmer. Jag hade ju inte så mycket eget musikmaterial att visa upp men fick ändå till slut förtroendet år 2011 att jobba med Alison Parker, en kvinnlig kanadensisk regissör som skulle göra en kortfilm på 26 minuter – en dramakomedi som hette ”Jake and Jasper”, och som hade en rätt bra budget med hyfsat kända skådespelare, så det var ju en fantastisk chans.