Du läser just nu fortsättningen på en intervju som startade förra veckan. Del 1 av artikeln finner du här.

Finns den en speciell musikgenre du föredrar när det gäller ditt komponerande?

– Efter ett tag så blir det så att man dras till vissa genrer – man behöver nog prova på alla typer av genrer först, och förstås kan man i början inte heller välja och vraka på vad man ska göra för musikjobb. Så småningom började jag inse att en del musik är mer som ett hantverk där man mest följer något som någon kommit på tidigare. I Hollywood finns en typ av mall över hur musik ska låta, på sätt och vis, givetvis baserat på tusentals tv-serier och filmer – man kanske skulle kunna kalla den mallen för Hans Zimmer-mallen.

Jag dras till filmer som har en historia att berätta, och som är lite mer lågmälda och inte så pompösa och pampiga. Jag känner att det är så många som kan göra den stora Hollywood-orkestern väldigt bra, så jag försöker inte aktivt leta mig åt det hållet, utan skapa mer enkel, sparsmakad musik med till exempel gitarr och piano i fokus.

Gitarrer och boxar i Henriks studio i Los Angeles.

Finns det olika trender när det gäller filmmusik?

– All filmmusik bygger ju i någon form på det som gjorts tidigare, men så går det ju olika trender på hur man berättar saker med musik och det förändras kanske var tionde år. Lyssnar du på en actionfilm från 1990-talet så kan du höra ganska stora skillnader jämfört med idag – det som lät spännande då kan idag nästan låta lite komiskt. Orkestral musik har förändrats väldigt mycket.

Det var generellt sett mycket mer melodiskt förut men nu handlar det mycket om att fylla filmen med olika stämningar istället. Det är nästan förbjudet att ha en melodi idag. Tidigare illustrerades karaktärer med en melodi. Ett sätt som ursprungligen kommer från bland annat Wagner och operor, men sedan föll det bort och kom tillbaka med John Williams och Star Wars. Men nu är det nästan förbjudet att använda den stilen – om det inte är animerad film. Men annars är det väldigt lite trallvänliga meloditeman idag i långfilm och tv-serier. Ett undantag är tv-serien Westworld (HBO).

Varför är det inte längre så vanligt med tydliga meloditeman i film och tv?

– En av anledningarna till att det blivit så är att folk idag kollar på mycket tv-serier och på så många avsnitt i rad, så det fungerar inte att ha för lång vinjett innan det börjar. Musiken behöver ha lite mindre utstickande melodier för att inte folk ska tröttna eller bli distraherande från handlingen.

Om du tittar på äldre tv-serier som Twin Peaks, som är melodisk i nästan varje scen, så kan det bli distraherande vid för mycket tittande. Det är risk att tittaren tänker mer på musiken än handlingen, så det finns en naturlig anledning till att det blivit så – på gott och ont. Det finns fortfarande utrymme att vara kreativ, men man får hitta andra vägar.

Vilka studioprodukter och verktyg i datorn jobbar du med?

– Jag spelar in allt via mitt Neotek-bord – ett stort analogt mixerbord från 1970-talet som jag jobbar med. Det är väldigt ovanligt idag att filmkompositörer jobbar så, men jag gillar det arbetssättet. Det tillför lite extra djup och värme, och jag gillar enkelheten. Allt annat sker i datorn. Jag kör Logic och Protools samtidigt på samma dator. Protools hanterar all audio som ska levereras till produktionsbolaget, och Protools spelar även upp filmen, och så synkar jag det med midi-timecode till Logic.