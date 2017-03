I veckans videoblogg är min tanke att ge lite inspiration för att tänka "outside the box" bokstavligen. Vid vissa tillfällen blir en helt enkelt trött på att bläddra presets, ratta med musen, eller överhuvudtaget leta efter nya effekter. Då kanske tanken kommer till en del hur gött det hade varit om en bara hade lite sköna hårdvarueffekter att leka med. Är du gitarrist så är chansen ganska stor att du har ett gäng liggandes, i from av pedaler.

Om du har tillräckligt med in- och utgångar på ditt ljudkort går det alldeles utmärkt att koppla in dessa för en något mer egen effektkedja. En del tänker säkert att det inte är optimalt då det är linjeutgångar från ljudkortet och pedalen är anpassad för att få signal från ett instrument. Enligt mig behöver en inte oroa sig så mycket över dessa skillnader i impedans så länge en tycker att det låter bra, det är ju ändå effekter vi är ute efter och då är inte mindre förvanskningar av signalen är av något större vikt.