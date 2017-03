Den 27 mars är det julafton för extremt välbärgade musikteknikentusiaster. Då håller det kända auktionsverket Bonhams en offentlig försäljning av objekt som har koppling till berömda musiker. Bland annat säljs en av Bruce Springsteens jackor och en blockflöjt (!!) som tillhört Jimi Hendrix.

Det ting som dock fångar vårt intresse är mixern EMI TG12345 MK IV med tillhörande möbel och kringutrustning. Bordet, som är en av två som specialtillverkades tidigt 1970-tal, har varit navet i Abbey Road:s studio 2 åren 1971-1983. Bland annat har Paul McCartney and Wings, George Harrison, Ringo Starr, Kate Bush och The Cure spelat in via 40-kanalsbordet.