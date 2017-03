Vad är en bra mix? Frågan är enkel, men svaret långt i från självklart. Precis som med andra konstformer är musik högst subjektivt. Det som i mina öron låter bra kan mycket väl framstå som rena oljudet för en annan. Och när det gäller just mixning och mastring så finns det finns det en uppsjö generaliseringar, men färre regler. Så vad kan då göras för att öka möjligheten till att skruva till en så bra mix som möjligt? För egen del blev det oerhört mycket lättare när jag insåg att:

Mixning är ett nödvändigt ont

Det första du måste förstå är att mixning är en slags nödlösning. Med detta menar jag att den känsla eller magi som uppstår live eller i replokalen ofta går förlorad när inspelningen far igenom diverse mikrofoner, kablar, omvandlare och ljudkort. Det händer helt enkelt saker i ett rum som är svåra att fånga i studion. Det är således mixarens uppgift att kompensera för allt som går förlorat under själva inspelningen. Detta kan låta aningen pessimistiskt. Men det är just precis denna av anledning som behovet av dyra mikrofoner och preamps föddes - För att på ett så korrekt sätt som möjligt fånga och i viss mån även förbättra ursprungskällan. Det är svårt att njuta av en elgitarr som låter kraftlös eller leadsång som låter instängd och platt. Nu säger jag inte att du behöver dyra prylar för att göra en bra inspelning, vilket har jag skrivit om tidigare. Men kontentan är att det inte spelar någon roll hur bra ett band eller en artist lirar om inte själva inspelningen blir bra - Det är sedan (tyvärr) mixarens uppgift att återskapa denna magi för att sedan få denna energi att strömma ur två högtalare.

Helheten är viktigare än detaljerna

Till skillnad från Sveriges mästerkock så är det inte detaljerna som avgör alla gånger, utan helhetsintrycket och känslan du får när du hör en låt första gången. Jag har sagt det förut och jag kommer förmodligen säga det många gånger till: Det spelar ingen roll om baskaggen låter poff eller tjong, om inte musiken får dig att stampa takten. Du måste lära dig att lyssna som lyssnaren och inte som mixaren. Du måste lära dig att lyssna på musiken och inte på mixen. Om du nu inte är medvetet avantgardistisk och vill gå mot strömmen så klart, men detta är ett annat kapitel. Vad är det egentligen gemene hen vill höra? Detta betyder inte att du strikt ska anpassa dig efter publiken, men att det är din uppgift att överträffa och i viss mån även manipulera lyssnarens förväntningar. Och för att göra detta måste du förstå vad lyssnaren vill ha, men också varför de vill ha det…