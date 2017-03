Ursprungligen publicerade författaren Carl Magnus Palm boken 1994. Innehållet baserades på information som författaren grävt fram, samt intervjuer med samtliga medlemmar i ABBA och nyckelpersoner som arbetade med dem i studion.

Under de 20 år som har gått sedan dess har ny information om gruppens noggrant frammejslade musik kommit fram och Carl Magnus Palm har lagt ner hundratals timmar på ytterligare research: allt detta har nu arbetats in i den nya versionen av ”ABBA – The Complete Recording Sessions”.

Foto: bjornfotograf.se

Minnen från musiker och ljudtekniker som inte intervjuades för originalboken finns också med i den reviderade och utökade upplagan. Vissa av dem har sällan eller aldrig intervjuats om sina samarbeten med ABBA. Boken är omarbetad från grunden och innehåller mer än tre gånger så mycket text som originalutgåvan.