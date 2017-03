Förra helgen hade jag gruppen Descalier från Göteborg i studion. Det är ett fyramannaband som valde att spela in all musik live i studion och siktade på ett något mer vintage-doftande sound. Jag funderade ett tag på hur jag skulle göra med sången. Jag har ett bandeko i studion, men det fungerar inte för tillfället, så det var inget alternativ. Med tanke på att liveinspelning i ett rum kräver att en tar vissa beslut gällande sound så ville jag göra det samma med sången när den skulle läggas. Det blev så att jag satte upp två mikrofoner för sångaren.

Den ena mikrofonen är en hemmabyggd stormembrans kondensator med en stor transformator i, som ska likna en Fet 47. Vidare gick den genom en transformatorbaserad mikrofonförstärkare, in i en optisk kompressor och till sist en 1176-kompressor. Det blev ganska många decibel kompression på väg in. Den andra mikrofonen kopplade jag direkt in i en Orange Rockerverb gitarrförstärkare och drog på med fjäder-reverbet. Jag mickade upp förstärkaren med en bandmikrofon och spelade in på ett parallellt spår i mitt inspelningsprogram. På det parallella reverb-spåret la jag till 100ms fördröjning för att ge effekten en extra skjuts. Titta på videon för att höra resultatet!