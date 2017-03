Hallå där kära studiorävar! Mitt namn är Viktor Rinneby och idag gästar jag med lite plugin-tips.Till vardags håller jag till på Studio Klaffen i Malmö, där även producenten Tore Johansson (The Cardigans, Sophie Ellis-Bextor, OK Go, New Order, Titiyo och Martha Wainwright) huserar. Här spelar jag in och producerar min egen musik, såväl som andras.

Idag ska vi titta närmre på Black Series av Prime Studio som tillsammans med Acustica Audio utvecklat en rad pluggar inspirerade av diverse prylar från den egna studion. Black Series är dock inga raka emuleringar utan snarare vad man skulle kunna kalla för polybridpluggar. Flera hårdvaror har nämligen samplats och frukten av detta har blivit en plugin. Eller rättare sagt tre… Efter en snabb titt på hemsidan är det inte särskilt vågat att gissa att det är Neve-prylar det till stor del handlar om.

Alla goda ting är tre, eller?

Kort och gott är det ett gäng imponerande pluggar som låter både analogt och elegant. Jag gillar verkligen responsen och energin jag får tillbaka av kompressorn och limitern. Jag gillar kompressorn på det mesta, men kanske framförallt på trummor och bas. Det är en stark, robust och kraftfull kompressor som är mycket användbar.

Limitern, som ej är brickwall, låter bra på masterkanalen. Jag gillar att rida den subtilt och tycker den ger djup och ett nytt sammanhang. Jag gillar färgningen och kan se den fungera fint även på subgrupper och elbas.