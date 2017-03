Men lika mycket som det handlar om att lyssna, så handlar det också om erfarenhet. Eller som Dave Pensado sa “I can teach somebody how to get a great snare sound. I can’t teach somebody what a great snare sound is”. Vad han menar med detta är att du själv måste förstå vad du håller på med och utveckla det som i folkmun kallas för ”god smak”. Det underlättar absolut att veta hur du får till ett visst sound, men likväl måste du veta när det passar att användas. Tricket är att… Just det, du har redan listat ut det: Lyssna, lyssna och åter lyssna. Och då talar jag inte om dina egna mixar, utan annan musik, inom alla genrer, genom alla tider. Det är först när du förstår vad du vill ha och varför, som du faktiskt har nytta av tekniken.

Lycka till!

Plugga lugnt och glöm inte: Har du frågor om mixning, mastring eller inspelning? Skicka ett mail till jon@rinneby.se

