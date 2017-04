På mässan har Soundcraft visat upp en trio mixrar: Notepad-5, Notepad-8FX och Notepad-12FX. De två sistnämnda har inbyggda effekt-chip:ar från Lexicon. De små kompakta mixrarna är tänkta att vara kompletterande utrustning till din dator, eftersom de har ljudkort under huven och anslutning via usb. Produkterna släpps på marknaden i juli månad och cirkapriserna är som följer: Notepad-5: 1 120 kr, Notepad-8FX: 1 450 kr och Notepad-12FX: 1 800 kr. Mer om mixrarna hittar du på Soundcrafts sajt.

Line 6 Helix LT

Nu har Line 6 expanderat sin framgångsrika produktserie med pedaleffektbord med digital ljudbearbetning. Line 6 Helix LT är en bantad version av Helix som även är kraftigt prissänkt mot föregångaren. Enheten är i helgjuten aluminium och har en lcd-skärm som visar 800 x 480 pixlar. Via tolv fotomkopplare och en uttryckspedal styr du de inbyggda emuleringarna av 56 stärkare, 30 högtalarkabinetter, 16 mickar and 95 effekter. Line 6 Helix LT kostar från cirka 9 575 kr. I Europa representeras Line 6 av Yamaha. Kolla in Line 6 webb för mer info och kolla in en video om Helix LT här:

Antelope Audio Goliath HD

Kaliforniska Antelope Audio är kända för sina studiohårdvaror i den högsta divisionen. Nya Goliath HD som visas upp på Musikmesse är ett Thunderbolt-baserat interface med 64-kanaler. Produkten fungerar sömlöst med Protools HD och andra inspelningsprogram som är kompatibla med Thunderbolt och usb 3.0. Enheten stöder både Windows och Mac OS X. Dessutom har den dubbla MADI-anslutningar (även kallat AES10-standarden), S/PDIF och Adat. Goliath HD har många I/O-möjligheter som 16 mikrofonförförstärkare med individuella volymkontroller, 32 analoga ingångar med 124 dB dynamisk omfång, 32 analoga utgångar med 129 dB dynamisk omfång. Därutöver har gränssnittet monitorutgångar med ny teknik som ökar dynamiska omfånget till 132dB. Goliath HD har med åtta instrumentingångar, två transformator re-amp-utgångar, integrerad mikrofon för talk-back, två hörlursutgångar och ett par analoga inserts. Antelope Audios produkter säljs i Sverige av bland andra Deluxe Music. Mer om Antelope Audio Goliath HD finns på företagets webbplats och här har du en video som förklarar modulens möjligheter: