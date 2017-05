I min förra video visade jag hur jag byggde ett Eq-kit från DIY Recording Equipment, så den här veckan tänkte jag visa lite hur den fungerar och låter. Jag testade att köra bas, trummor och gitarr igenom den under veckan jag hade bandet As We Dream Alone i studion.

Eq:n heter, som du kanske minns ,EQP-5 och bygger på samma principer som den klassiska Pultec EQP-1. En har möjlighet att förstärka och dämpa i övre och lägre frekvensområden. Den här förenklade varianten erbjuder två olika frekvensområden per kontroll. I de lägre kan en välja på 30 Hz och 60 Hz, och precis som på en Pultec kan en förstärka och dämpa i samma frekvens samtidigt. I de övre frekvenserna kan en förstärka 10 Hz eller 16 Hz och dämpa 16 Hz eller 20 Hz.