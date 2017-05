Kort är också vått

Du har säkert hört uttrycket ”placera instrumentet i ett rum” - Men vad är det egentligen som menas? Kort och gott handlar det om att trolla fram illusionen av att den som spelar faktiskt befinner sig i ett rum i tre dimensioner och inte två. Ett rum med djup. Låt mig utveckla: När du spelar in exempelvis sång, gitarr, eller vad det nu må vara, så använder du i regel bara en mikrofon per instrument och spelar då alltså in i mono. Detta kan liknas vid att du ritar på ett papper i två dimensioner, det är helt enkelt platt. Detta behöver inte alls vara något dåligt och ibland är det precis denna torra effekt du vill åt. Men om du slänger på ett kortare reverb, under bit under 1 sekund, så får du genast känslan av att instrumentet är inspelad med fler mikrofoner, utplacerade på olika ställen i rummet - Du hör i tre dimensioner. Men precis som med långa reverb är det viktigt att inte gå till överdrift. Jag brukar tänka som så att rumsreverbets uppgift är att fylla ut ”tomrummet”. Det vill säga den korta svans som uppstår där det annars vore helt tyst.

Pre-delay är viktigt

Pre-day är tiden det tar för att reverbet att höras. Ju längre pre-delay, ju längre tid är grundljudet obehandlat innan själva reverbet hörs, en liten försening så att säga. Detta kan vi utnyttja till vår fördel om vi tillexempel vill ha ett stort reverb på leadsången, men samtidigt få den att kännas långt fram. Detta eftersom vår hjärna med hjälp av pre-delay då separerar de två ljuden från varandra, istället för att sammansmälta dessa. Testa att experimentera med pre-delay på mellan 50 och 80ms.

Delay

Reverb är inte alltid det självklara valet för att skapa djup. Fördelen med att istället använda ett delay är att detta tar upp betydligt mindre plats i mixen, samtidigt som själva effekten förblir i stort sätt den samma. Att sträcka sig efter delay när du jobbar med snabbare låtar, där det inte finns mycket utrymme för reverben att klinga ut, är därför en mycket god idé. Jag brukar tänka lite som så att: Långsamma låtar = Långa reverb (om låten kräver det). Snabba låtar = Korta reverb och delay och då gärna så kallade slap-back delay.

Bra reverb att spana in

TAL-Reverb-2 - Gratis

Valhalla VintageVerb - 450 kr



Lycka till!



Har du frågor om mixning, mastring eller inspelning? Skicka ett mail till jon@rinneby.se



