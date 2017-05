Det är nästan på dagen 15 år sedan tyska Native Instruments släppte sin samplare Kontakt för Windows och Mac. Med tiden har pluggen och programmet fått alltmer avancerade funktioner, särskilt för de som vill ge sig på vad som bäst beskrivs som programmering.

Det har vuxit fram en undervegetation med tillverkare som producerar multi-samplade ljudbibliotek för Kontakt. Ett av de främsta bolagen är amerikanska In Session Audio. I december förra året korade vi deras Fluid Harmonics/Strike till en av årets produkter och ett helt test av de produkterna kan du läsa här.

En ny generation

Förra gången vi testade något från Nashville-företaget handlade det om rytmiska flageolett-gitarrorgier och tonala slagverk med extra allt. Nu är det en helt annan sorts produkt vi har framför oss, även om det finns vissa släktdrag dem emellan. Riff Generation består från grunden av samplade 250 syntljud, allt från pad:ar till perkussiva sounds som totalt väger en bit över 5 Gb. Idén här att du ska kunna kreera, ähum, riff, vars innehåll är så varierade (och förhoppningsvis musikaliskt intressanta) att det skulle vara mycket svårt att framställa dem för hand, steg-för-steg.

När Native Instruments utvecklade skriptmotorerna i Kontakt så kunde de sannolikt inte förutse vilka lösningar som andra företag skulle ta fram med hjälp av möjligheterna. Hjärtat i Riff Generation är en till synes rättfram sequencer med 8, 16, 32 steg och så vidare. Som brukligt är kan du ange tonhöjd, längd, notdelsvärden och sådant.

Ett steg i taget

Du har 325 exempelinställningar att leka med från start, vilka är en hygglig provkarta på vad Riff Generation gör för något och hur. Detta inom kategorier som bas, leads, pluck, et cetera. Grejen med den här ljudvolymen är att du har fem olika ljudbankar, som du väljer själv, att tillgå per sekvens och varje steg kan spela ett eget ljud. Till att börja med. Du kan även ställa in tontöjning (glide) och stutter (upprepning) per varje individuellt steg i dina sekvenser.

Riff Generation innehåller även ett konvolverings-reverb med 48 olika så kallade impulsresponser för naturtrogen efterklang som låter mer än godkänt. Det ingår även ett delay. Till och med effekterna kan sekvenseras stegvis i Riff Generation, vilket gör att du undviker fula svansar av delay/reverb-ljud samtidigt som det utgör en spektakulär effekt i sig.

Övriga effekter ombord är chorus, flanger, filter och eq. En finess som vi verkligen gillar är hur Riff Generation intelligent anpassar sig till den tonart/skala en sekvens spelas i. När du sedan byter ton(er) på din klaviatur så hänger sekvensen med, exempelvis om du är i c-dur från början. Otroligt användbart både live och i studion. Det innebär att en sekvens kan hänga med i en hel låt, istället för att att hänga kvar i en viss tonart eller ett speciellt ackord.