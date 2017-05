Med 5 500 produkter från 50 länder för juryn att gå igenom så är Red Dot en av världens viktigaste utmärkelser för god produktdesign. Rolands digipiano Fp-90 har vunnit priset ”Red Dot: Best of the Best 2017” i den övergripande kategorin produktdesign.

Fp-90:an har inbyggda stereohögtalare som dolts i den svarta ovala panel som syns på bilden ovan. Pianot har stöd ljud och midi via bluetooth och kan således anslutas till mobiler och surfplattor. Produkten har även en mikrofoningång och effekter så att du kan sjunga igenom den medan du spelar.