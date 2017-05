Spraya gitarren är knappast något du gör med din USA-strata från 1957, eller något annat instrument heller för den delen. Men själva idén kan kanske ändå kan ge en vink om var framtiden har i kikaren? Bakom uppfinningen, vilken just nu går under namnet Electrick, står kreatörerna Future Interfaces Group som beskriver sin sprayburk som “versatile sensing technique that enables touch input on a wide variety of objects and surfaces, whether small or large, flat or irregular”.