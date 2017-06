Black Rock

Sol, bad, svinkall Retsina, kolgrillat käk – och sedan ett par sångpålägg på det. När det gäller sköna semestervibbar är det få studior i världen som spöar Black Rock på den lilla grekiska ön Santorini. Med pool, jacuzzi och en vidunderlig utsikt över närbelägna öar och medelhavet är den topputrustade studion verkligen värd en bokning om du behöver både ledigt och jobba med musik samtidigt. Förutom att fungera som professionell studio att hyra anordnas här även uppskattade låtskrivarläger.

Namnkunniga gäster: Gravitonas, One Republic, Sido, Steve Harris och Kassav.

Utrustning i urval: SSL, Neve, Genelec, Manley, Lexicon, Arnek och Neumann.

http://www.blackrock-studios.com



Karma Sound

En och en halv timmes bilfärd söderut från Bangkok i Thailand ligger studion Karma Sound.

Själva studiobyggnaden härbärgerar två inspelningsstudior och en mindre mix- och förproduktionsdel. Till detta kan du addera en prunkande trädgård, utomhuspool och en påkostad villa med sex sovrum för gästande musikanter och producenter. Givetvis finns tillgång till både ljud- och servicetekniker dygnet runt.

Namnkunniga gäster: Jamiroquai, Placebo, Jimmy Page och Dj Shadow.

Utrustning i urval: SSL, Euphonics, Genelec, Avalon, Neve, Neumann och Earthworks.

http://www.karmasoundstudios.com



El Mirador

Efter över 20 år arbetande i källarlokaler och studior utan utsikt beslöt sig producenten Youth (U2, Depeche Mode, Primal Scream mfl.) att det fick vara nog. El Mirador är vanvettigt vackert belägen högt upp på en bergsida i nationalparken Sierra Nevada i Spanien. Området är historiskt känt som ett näste för kulturutövare och här har Bob Dylan, Jimi Hendrix och Virginia Woolf bott i perioder. Huvudinspelninglokalen och mix-rummet är byggda med inspiration från studio 2 i legendariska Olympic Studios i London.

Namnkunniga gäster: The Verve, Echo & The Bunnymen, The Orb och Dido.

Utrustning i urval: TL Audio, Neumann, Røde, Drawmer, Genelec och Lexicon.

http://www.miloco.co.uk/studios/el-mirador/