Pink Floyd-gitarristen David Gilmour behöver säkerligen ingen närmare presentation. Den 71-årige britten har en i särklass mysig och funktionell studio ombord på en kanalbåt några mil uppströms från London på Themsen-floden. Astoria, som båten heter, lät byggas av music hall-stjärnan Fred Kano år 1911 med ambitionen att bli Themsens fräsigaste farkost. Bland annat brukade Kano har en 80-manna orkester ombord när det bjöds på fest. Gilmour köpte och restaurerade Astoria 1986 med planen att det skulle bli inspelningsstudio. Stora delar av Pink Floyd-albumen ”A momentary lapse of reason” och ”The Division bell” är inspelade ombord. Enligt sägnen ska Gilmour sitta på inspelningar som han och hans vän, den framlidne författaren Douglas Adams (Liftarens guide till Galaxen) har gjort på the Astoria. Förutom studiodelen rymmer kanalbåten ett kök, tre sovrum och en lounge.

1980-talssynthlegenden Thomas Dolby lever som han lär. Vi tänker då på hans hits ”Windpower” och ”Oceania” och det faktum att hans vind-och soldrivna studio är en ombyggd bogserbåt. Som producent har Dolby bland annat basat över tre album med de brittiska popmästarna Prefab Sprout. The Nutmeg är utrustad med flera Mac:ar och en ansenlig mängd syntar (många Moogar!), givetvis. Monitorerna är bland annat klassiska Yamaha NS-10:or. För tillfället är studion stängd då den hyperaktive Dolby bland annat blivit utnämnd till professor på John Hopkins universitetet i Baltimore i USA. Vi gissar att han blivit förblindad av vetenskap, helt enkelt.

Okej, okej, vi vet att det inte är en båt per se, men studion är döpt till Båten, ser ut som en båt och det skulle inte förvåna oss om den inte luktar och smakar som en båt också. Studion ligger i Silver Lake i Los Angeles och är från början byggd som en radiostudio av och för ett religiöst samfund. På 1990-talet togs byggnaden över av producentduon The Dust Brothers (Beastie Boys, Beck, Hanson, Santana med flera) som drev en professionell studio i den marint inspirerade byggnaden. En lång rad kända artister har spelat in i The Boat, till exempel Madonna, Patti Smith, Cat Power och Marilyn Manson. År 2010 avvecklade The Dust Brothers studion och sålde fastigheten till basisten Flea (Michael Balzary) i Red Hot Chili Peppers. Flea använder idag The Boat som personlig replokal, inspelningsstudio och instrument- och utrustningslager.

