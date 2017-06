Det var på NAMM-mässan 2015 som vi för första gången fick klart för oss att Arturia var på väg att ge sig på en ny giv: ett audio interface som skulle kunna ge företaget mycket starka kort i det spännande pokerparti som kallas hårdvarumarknaden, när gäller musikteknik, alltså. Sedan tidigare är det franska utvecklarföretaget i framkant när det gäller mjukvaruinstrument och deras hårdvarusyntar levererar även de på topp. Men ljudkort är liksom en annan femma.

I fin form

När vi packar upp Audiofuse så slås vi av att den är påfallande lik en Apple-produkt. Detta kan möjligen te sig som negativt för vissa, men det vi menar är att industridesignen av produkten har kostat både tid och ekonomiska resurser. Det märks och känns. Förutom att enheten är påfallande snygg så gillar vi skarpt hur aluminiumchassit åtföljs av ett lock i samma material. Perfekt som extra skydd vid transport och för att undvika damm när kortet förvaras.

Usb så det räcker

Audiofuse drivs vanligen via en usb-anslutning från din dator, men det går även att få ström direkt från en medföljande adapter. Kortet har för övrigt ytterligare tre usb-anslutningar och fungerar således som hub. Väldigt klyftigt med tanke på hur många externa instrument och annan utrustning som kräver en usb-port för att fungerar. Samtidigt som datortillverkarna förser sina produkter med allt färre sådana. Audiofuse är kompatibel med Windows, Mac OS X, iOS, Android och Linux, vilket torde vara något slags rekord i flexibilitet.

In- och utgångar

Arturias första ljudkort är tänkt att kunna driva en hel studio trots att burken knappt väger ett kilo. Och många in- och utgångar blir det. Förutom nyss nämnda digitala anslutningar har enheten ADAT in/ut, midi och spdif/wordclock. På den analoga sidan hittar vi två rca/RIAA-ingångar, två line in, två xlr in (med line in i ”mitten”) och två inserts. Ut ur burken har du fyra monitor ut och två hörlursuttag (mini och tele på varje). Dessa sköts från Audiofuse front enligt principen en funktion per knapp/reglage. Det är inte utan att en begriper att det tagit ett antal år att mecka ihop konceptet och få plats med så mycket funktionalitet på liten yta.