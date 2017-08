Första giget gick riktigt bra tack vare hårt arbete med förberedelser.

Jag fick hjälp av Kyle att installera mig i hans hemstudio så att jag på ett bekvämt sätt skulle kunna förbereda mig inför dessa gig. Det första giget jag skulle spela var med indierockbandet The Prescriptions. Jag hade fått tolv låtar att lära mig och tydliga instruktioner om vilka partier som jag skulle kolla in specifikt eftersom det även ingår två andra gitarrister i bandet (varav en växlar mellan elgitarr och lap steel).Trots att det var välarrangerade låtar och bra mixat så var det bitvis svårt att identifiera vad ”gitarren som är panorerad till höger gör i sticket” då det även var en hel del effekter på vissa av gitarrerna. Vid några tillfällen tillbringade jag säkert 15 minuter med att dissekera fem sekunders musik för att försöka lista ut EXAKT vad och hur gitarristen som jag skulle ersätta hade spelat på inspelningarna. I flera av låtar så var det nästan inte ett enda mönster som upprepades utan varje gång det var en ny vers så spelades någon liten annorlunda figur. Ofta subtila grejer, men jag ville verkligen få till det så nära deras inspelningar det bara var möjligt.Det hårda jobbet visade sig vara värt det, jag repade med bandet två gånger innan giget och de var verkligen supernöjda över hur väl jag hade förberett mig. Härligt! På tisdagen den 11 juli spelade vi på ”Acme Feed & Seed” som i mångas ögon är det creddigaste stället på den annars coverbands-dominerade huvudgatan Broadway. Denna gata ligger i downtown-området och det fullkomligt dräller av barer som har livemusik. Många har tre band som spelar fyra timmar vardera. Varje dag! Heelt galet!Som sagt så är det dock mycket coverband och mycket turister som hänger på denna gata. ”Acme” har dock en annorlunda profil och det är ofta originalakter som står för musiken på deras scen. Jag har också en viktig koppling till det här stället eftersom att det var här jag träffade och lärde känna Guthrie Trapp, en Nashville-baserad gitarrist som gjorde mig den enorma tjänsten att agera som min sponsor för mitt arbetsvisum. Därför kändes det extra kul att se Guthrie i publiken denna kväll! Giget gick finfint och efter att Hays, sångaren i The Prescriptions, hade presenterat mig så det ett gäng i publiken som ropade ”We want David! We want David!”…