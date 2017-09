Amerikanska iZotope är förmodligen mest kända för sin mastringssvit Ozone, men tar nu steget in på hårdvarumarknaden med sitt nya ljudkort. Spire Studio beskrivs som ett trådlöst och lättanvänt ljudkort i 48 kHz/24-bitar som lämpar sig till både hemmainspelningar och för dig på språng. Tillskillnad från de flesta andra ljudkort så har Spire Studio en inbyggd mikrofon och kan drivas på batteri i upp till fyra timmar. Tanken med Spire Studio är alltså att du ska lämna datorn hemma och istället spela in och mixa via din iPhone och den tillhörande appen. Hur detta fungerar i verkligheten återstår såklart att se.

Spire Studio är berikat med två hörlursutgångar, en på framsidan och en på baksidan.