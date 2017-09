Tycka vad man vill om Björk, men faktum är att få artister kan mäta sig med den urkraft och rastlösa kreativitet som ligger bakom hennes otaliga produktioner. På album som Medúlla, Post och Vulnicura använder den exentriska artisten rösten som instrument och lyckas bygga upp magiska världar och oförglömliga ljudlandskap. Det är lätt att tro att allting sker i själva mixningsstadiet, men detta är långt ifrån sanningen. Som svar på frågan gällande hennes relation till mikrofoner berättar Björk i en intervju:

”Well. Microphones for me are... I deal with them in the same way I deal with everything. It’s either – do you have this in English? – it’s either the ankles or the ears. It’s all or nothing, extremes.”