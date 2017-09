De flesta av oss vet ungefär vad ett reverb är. Det vill säga den efterklang som uppstår när ett eller flera ljud studsar mot exempelvis väggar, golv eller tak, för att sedan nå lyssnaren. Men när det kommer till hur reverb fungerar och då framförallt vilka olika typer av reverb som passar till vad, så är det genast mindre självklart. Med anledning av detta ska jag försöka reda ut vilka reverb som egentligen finns och hur du kan tänka kring användandet av dessa.

Room

Rumsreverbet är det enklaste reverbet att förstå och simulerar kort och gott en yta med väggar, golv och tak. Du sitter förmodligen i ett rum just nu. Det finns naturligtvis massor av olika sorters rum i alla dess storlekar och former: Vardagsrum, kök, badrum, hallar och så vidare. Men även garage, hissar och gymnastiksalar räknas som rum. Samtliga av dessa rum låter naturligtivs helt olika, men de har ändå något gemensamt: De är i 99,9% av fallen inte byggda för musik eller för att "låta bra", utan har helt andra funktioner. Man skulle rent av kunna påstå att varje rum är fyllt av brister, men att det är just dessa fel som gör varje rum unikt eller rent av tilltalande. Det är bara att sjunga i badrummet, eller spela lite akustisk gitarr i vardagsrummet, så förstår du vad jag menar.

Rumsreverbet kan med andra ord ge inspelningen en mer naturlig klang och ge den liv. Å andra sidan kan ett mindre rum ge skenet av intimitet, som att instrumentet upplevs som väldigt nära lyssnaren. Room reverb är alltså det ”naturliga” valet när du vill åt en live-känsla eller ett nära sound.

Hall

Hall reverb har ingenting med svenskas ”hall” att göra, utan har för avsikt av simulera en konsertsal. En konsertsal har, tillskillnad från det vanliga rummet, som uppgift låta så bra som möjligt. Det är helt enkelt ett stort specialbyggt rum för att avnjuta musik i. Många av dessa salar är även svängda för att ljudet ska sprida sig så fördelaktigt som möjligt. Hall reverb vill du alltså använda när något ska låta stor och lyxigt, med mycket och framförallt vacker efterklang utan bieffekter. Tänk ballader och stora ljudlandskap.

Plate

I andra änden av spektrat hittar vi plåtreverbet som är precis vad det låter som: En metallplåt hägnandes i en låda. Det blir knappast mer oglamoröst än så. Utan att bli allt för teknisk så färdas ljud snabbare genom metall än luft. Plåt har även en högre densitet. Detta gör att plåtreverben får sina karaktäristiskt jämna och glimrande reverbsvansar. Detta gör reverbet mycket användbart när du vill ha lite mer ”smäll på käften” och tydlighet. Klassiska exempel är virveltrumma, sång och gitarr. Plate passar även bra att bland upp med andra typer av reverb.