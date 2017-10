2017 kommer förmodligen gå till historien som året då flest rullbandspluggar släpptes. Och som om inte detta vore nog är samtliga riktigt trevliga bekantskaper, var och en på sitt sätt. Men innan vi tittar närmare på vilka kreationer som släppts så vi såklart ställa oss frågan: Varför rullband?

För inte allt för länge sedan spelades i stort sett all musik in genom analoga mixerbord med preamps, equalizers och kompressorer, för att slutligen hamna på rullband. Detta resulterade i att ursprungsljudet, den inspelade signalen, förändrades ganska mycket på vägen. Man brukar tala om att övertoner läggs till, det som på engelska kallas för harmonic distortion, men också att ljudet förändrades eftersom vissa frekvenser försvann. Denna "försämring" innebar allt som oftast en liten, och ibland större, sänkning av diskanten. Något som vi människor har en tendens att uppskatta, om det inte går till överdrift såklart.

Idag spelas det mesta in digitalt genom ljudkort med rena preamps och mycket lite händer mellan ljud in och ljud ut. Vi spelar alltså in betydligt "mindre ljudförstörande" idag och mer troget ursprungsljudet, än förr. Detta innebär i praktiken att ju fler kanaler du spelar in, ju mer högfrekvent innehåll fylls på. Även om det inte hörs när du lyssnar på enstaka kanaler, så kan verkligheten vara en annan när 30-40 kanaler läggs ihop och en mix kan då lätt framstå som diskant, steril och kall utan att du kanske förstår varför. Det är av just denna anledningen som analoga pluggar blivit så populära, däribland rullbandspluggar. Då rullar vi!

Airwindows ToTape5

Beatskillz REELIGHT

Black Rooster Magnetite

Hornet Tape

Overloud TAPEDESK

Softube Tape