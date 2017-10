IK Multimedia är knappast först på marknaden med sin portabla mikrofonförstärkare och bland konkurrenterna hittar vi bland annat Röde i-XLR och Focusrite iTrack One Pre. Inuti nya iRig Pre HD gömmer sig hursomhelst en Klass A-förstärkare med fantommatning som klarar av att spela in 24-biar i 96 kHz med en frekvensrespons på 20 Hz to 20 kHz (+/- 1.5dB). Enheten är bestyckad med en ensam XLR-ingång och en hörlursutgång på 3.5 mm med separat volymkontroll, samt en micro USB-port. Dessutom hittar vi en direct-monitoring switch vilket ger medhörning i realtid utan fördröjning.