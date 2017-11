Specifikationer

- Realtime SPICE simulation of hardware units

- Classic channel VCA, bus VCA, FET, Opto and Digital compression

- Common hardware mods like Sidechain filter and Response

- Zero-latency

- Quick, simple, ergonomic interface

- Windows VST, VST3 and AAX as 32+64bit, RTAS 32bit

- Mac VST, VST3, AU and AAX as 32+64bit, RTAS 32bit