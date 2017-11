Tekniska specifikationer

- Transducer Type: Condenser, Pressure Gradient

- Polar Patterns: Cardioid

- Frequency Response: 20Hz – 20kHz

- Sensitivity: 34.9 mV/Pa at 1 kHz (1 pa = 94 dB SPL)

- Output Impedance: 50 ohm

- Rate Load Impedance: Not less than 1k ohm

- Maximum SPL: 136 dB SPL (1k, THD 0.5%)

- S/N Ratio: 73 dB-A

- Noise Level: 16.4 dB-A

- Dynamic Range: 119.6 dB

- Power Requirement: +48V DC Phantom Power

- Weight: 336g

- Dimensions: 220.5mm x 45mm

- HPF: 100Hz, 12db per octave

- PAD: -20dB