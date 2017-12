De här låtskrivartipsen är ett utdrag ur boken Songwriting: Get Your Black Belt In Music & Lyrics, av låtskrivarna Johan Wåhlander och Jan Sparby. Här får du tips på bra sätt att skriva om känslor så att dina låtar också verkligen väcker känslor hon den som lyssnar. Tricket är att, som det heter, gestalta hellre än att förklara.

1) Använd bildspråk: Istället för att säga ”Jag är så kär” skriver Shawn Colvin: ”I never saw blue like that before, across the sky, around the world” (en textrad ur låten: Never Saw Blue Like That). Tomas Andersson Wij beskriver att vara ledsen med orden ”Här i sätet bakom ditt sitter jag och håller fast ett regn så gott jag kan” (ur: Ett slag för dig).

2) Gestalta genom att låta någonting hända som ett resultat av en känsla. Låt säga att du vill berätta hur mycket du saknar en viss person. Hur mycket du saknar någon som just dött. Någon som just begått självmord genom att hoppa från en bro, för att vara mer precis – som Bobby Gentry gör i sin sång Ode To Billie Joe (1967). I slutet av sången skulle du kunna låta berättarrösten (en tjej) förklara hur mycket hon saknar och längtar efter den person som inte längre finns. Det kan gå, men det kan också att bli ganska platt. Ett annat, mycket bättre, berättargrepp är att gestalta hennes känslor genom att låta henne göra någonting som avslöjar vad hon känner:

“And me, I spend a lot of time pickin’ flowers up on Choctaw Ridge, and drop them into the muddy water off the Tallahatchie Bridge.”

– några textrader ur låten “Ode To Bille Joe” av Bobby Gentry.

3) Använd musiken för att gestalta. Musiken i din låt har samma funktion som din röst när du talar. Med hjälp av din röst kan du, till exempel, poängtera att det du just sa var sarkastiskt. Orden var trevliga – men rösten var elak. Musiken i din låt kan på samma sätt ge texten en ny vinkling. Du kan få fram många olika sorters betydelser i texten utan att förklara ordagrant.

Vad tycker duon Adolphsson & Falk om Julen? Lyssna på deras låt Mer Jul. Om man bara läser texten utan att höra musiken anar man visserligen att någonting inte står rätt till, att texten inte skall tas helt bokstavligt. Den verkar lite överdriven.

”En show glöms bort om den bara visar opp effekter man knappast anar, så ge mig trettio grader kallt, tomtar överallt och en skog av gröna granar.”

Den som inte bara läser texten, utan lyssnar på låten förstår redan från början att texten är ironisk. Musiken i jullåtar brukar vara glad och uppåt, men Mer Jul är riktigt deppig. Den går i moll och är arrad stelt och livlöst. Det framgår ganska fort, trots textens bokstavliga betydelse, att julen inte alls är särskilt bra för oss. Den är ytlig, kall och meningslös. Julens överflöd är inte för alla och den som är ensam blir dubbelt så ensam under julen. Fast, julen är ju lite rolig också, för jösses vad vi älskar att (något oreflekterat) entusiastiskt sjunga med i denna odödliga jul-hit från 1984.

