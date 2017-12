Type A Vintage Enhancer är en trovärdig och pedantisk emulering av en känd tape encoder från 60-talet, vars syfte var att addera luft och tydlighet utan bieffekter. Det kanske vanligaste användningsområdet är en special teknik som går under många namn: Vocal trick, vocal stressor och The John Lennon mod, för att nämna några. Tekniken går ut på att inaktivera de två nedersta banden (grön och blå knapp) så att endast toppen komprimeras, något som ger sången extremt fin tydlighet utan att tränga sig på.

Type A Vintage Enhancer fins till PC och Mac i VST, VST3, AU, eller AAX och priset landar på försiktiga 39 Euro. Läs mer på www.audiothing.net.

Specifikationer

Vintage Enhancer

Multi-band Compressor with 4 Bands

Adjustable Unit Noise

Oversample up to 16x

Resizable Window

Preset system with randomizer

Formats: VST, VST3, AU, and AAX (32/64bit)

Platforms: OSX, Windows