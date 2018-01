Sloganen för Universal Audios nya ljudkort lyder "Create something new" vilket nästan blir snudd på komiskt, då detta ljudkort inte verkar stoltsera med särskillt mycket nytt. Hur som helst bjuder Arrow på två mikrofonförstärkare från Unison och realtidseffekter i form av en inbyggd UAD-2 SOLO Core processor. I praktiken innebär detta att du har tillgång till alla pluggar från Universal Audio, med zero latency och medhörning i realtid. Mikrofonförstärkarna sägs vara något alldeles extra, citat ”…gives musicians the tone, touch and feel of the world’s most sought-after tube and transformer-based mic preamps and guitar amplifiers.”



Specifikationer

- Desktop 2x4 Thunderbolt 3-powered audio interface with class-leading 24-bit/192 kHz audio conversion

- Unison mic preamp technology provides the tone, touch and feel of the world’s most sought-after tube and transformer-based mic preamps and guitar amplifiers from Neve, API, Manley, Marshall and Fender

- Realtime UAD Processing allows near-zero latency tracking with classic UAD plug-in effects, regardless of software buffer setting

- Includes studio compressors, EQs, reverbs, and guitar amp emulations, and more as part of the “Realtime Analog Classics” bundle - featuring 14 quality UAD plugins

- Bus-powered connection to modern Mac and Windows systems for easy portability and reduced cable clutter