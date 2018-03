Superportabla Zoom H1n bygger vidare på populära H1 och stoltserar med inspelning i X/Y-konfiguration för optimal stereobild, skyddat hölje för mikrofonerna, en ljus LCD-skärm, analog volymkontroll samt en 3.5 mm minitele för att koppla till externa enheter. En inbyggd limiter försäkrar ljudstark inspelning i 24-bit/96 kHz upp till 120 dB SPL och det justerbara lågpass-filtret plockar bort oönskat brus.

Det skyddande höljet ser till att mikrofonerna hålls på behörigt avstånd från stötar.

Som grädde på moset hittar vi dessutom det så kallade ”Voice Emphasize”-filtret, speciellt anpassat för röstinspelning. Zoom H1n stödjer SD och SDHC-kort på upp till 32GB, vilket i runda slängar ger ungefär tio timmars inspelning. H1n Levereras med 2x AAA-batterier (10 timmar) och priset landar på 1095 kr. Läs mer hos Zoom.

Specifikationer

Improved 1.25-inch monochrome LCD display

Intuitive menus for easy operation

Built-in stereo X/Y 90-degree microphones handle up to 120 dB SPL

Stereo 1/8-inch Mic/Line In mini phone jack

Stereo 1/8-inch Phone/Line Output jack with dedicated volume control

Limiter function for input signal up to 120 dB SPL

New Playback Speed Control, Voice Emphasize Filter, Stereo Bounce (overdub), Auto-Record, Pre-Record, and Self-Timer functions

Supports up to 24-bit/96 kHz audio in BWF-compliant WAV format

Test Tone and Slate Tone generator

Records directly to SD and SDHC cards up to 32 GB

Runs on two standard AAA alkaline, Lithium, or NiMH rechargeable batteries or AC adapter (AD-17)

Optional accessories package available – includes tripod, carrying case, windscreen, AC adapter, USB cable, and mic clip adapter (SRP: $24.99)