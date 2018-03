RX950 är en trogen emulering av AD/DA-omvandlaren från klassiska Akai S950. Samplaren som dök upp under 80-talet och använts av artister som Fatboy Slim, Moby, Skinny Puppy, Depeche Mode, Future Sound of London, Sneaker Pimps, The Bomb Squad, Dr. Dre, DJ Premiere, Prince Paul, Vangelis, Digable Planets, A Guy Called Gerald och Asian Dub Foundation, för att nämna några.

Tanken med RX950 är att efterlikna omvandlardelen från originalet, som med sin värme och crunch gjort ett tydligt avstamp i musikhistorien. Upplösningen på ynka 12-bit bidrar till mycket av det unika soundet, i kombination med den justerbara bandbredden (samplingsfrekvensen).

Priset landar på försiktiga 19 Euro och RX950 finns till både PC och Mac. Läs mer på www.mathieudemange.fr