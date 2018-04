TC2290-DT är det moderna svaret på delayklassikern från 1985, med samma utseende och känsla som originalet. Thomas Valter, produktutvecklare på TC Electronic, berättar att man med originalritningarna nu återskapat delayet helt och hållet från grunden.

It retains the beautiful and dynamic modulated delays of the original, and fuses the plusses of plugin technology with all the benefits of having a tactile control unit at your fingertips.

2290 var standard i många studior under 80-talet och slutade tillverkas år 2005.

Förutom att vara ett delay bjuder TC2290-DT även på omfattande moduleringsmöjligheter och mängder av förinställningar från både artister och producenter. Hårdvarudelen låter dig ratta delay time, feedback level, modulation med mera och stödjer dessutom detaljerade mätare för in- och utsignaler.

TC Electronic TC2290-DT släpps i Juni till PC och Mac i VST/AU/AAX och priset landar på 349 dollar. Läs mer på www.tcelectronic.com