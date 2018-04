Sommaren står för dörren och med den tid att äntligen spela in den där hitten, EP:n eller albumet du så länge längtat efter. Men innan du skrider till verket är det viktigt att hålla koll på den kanske mest fundamentala (men också mest översedda) biten av dem alla, nämligen själva…



Inspelningsvolymen

Förr i tiden, och då menar jag för ungefär 20-30 år sedan, var det viktigt att spela in med stark volym, eftersom starkare signal in i diverse hårdvaruprylar ofta gav mindre brus. Man eftersträvade kort och gott en sweet spot, där varje preamp, kompressor eller mixerbord lät som bäst gällande volym i förhållande till egenbrus. Detta arbetssätt lever till viss del kvar än idag, framförallt bland äldre studiorävar, men helt i onödan.

Digitalt ljud fungerar nämligen annorlunda. Dagens teknik i 24-bitar, eller mer, innebär att du inte längre behöver spela in starkt för att undvika brus. Det enda som egentligen är viktigt är att digital distortion inte uppstår. Du märker direkt om du spelat in för starkt genom att lyssna eller titta på wav-filen. Om topparna är avklippa och missljud uppstått är skadan redan skedd och att sänka volymen i efterhand hjälper tyvärr inte.

Bilden visar en sångtagning som är för starkt inspelad och klipper nollan.

Bilden visar en sångtagning med lagom inspelningsnivå och gott om headroom.

Du har kanske läst att du ska spela in med ett medelvärde på runt -18dBfs (samma som 0dBVU på analog utrustning) eller toppar på -6dBfs? Och visst kan du göra det, inget fel i det. Men detta är bara riktlinjer (och verkligen inget du behöver hänga upp dig på) som talar om att du inte behöver spela in starkt för att det ska låta bra. Återigen: Om du undviker distortion när du spelar in har du gjort rätt.



Underlätta arbetsflödet

Med detta sagt finns det däremot andra poänger med att inte spela in lite svagare så att samtliga kanaler ”slickar nollan”. Den mest uppenbara fördelen är att du inte behöver sänka reglarna så mycket på varje kanal, när det väl är dags för mix. Ju starkare du spelat in ju mer måste du också sänka varje kanal, för att masterkanalen inte ska överbelastas. Att ha massvis med kanaler på exempelvis -23.4dB, -27,7dB, -18.5dB och så vidare blir ganska snart osmidigt och plottrigt. Det blir lätt en massa småjusteringar hit och dit, vilket inte minst kan vara tidskrävande. Viktigt att förstå i sammanhanget är dock att detta inte har något med själva ljudkvalitén som så att göra, utan att ovanstående helt och hållet handlar om arbetsflödet.

Vidare kan det vara så att vissa pluggar inte mår bra av att pressas för hårt, speciellt pluggar som efterliknar gamla analoga prylar. Men detta hör du ganska snabbt och då är det bara att dra ner ingångsvolymen i själva pluggen. I förlängningen riskerar du inte heller att det slår över inuti exempelvis en eq-plugg när du gainar på med rejäla boostar, om detta nu skulle krävas. Sist men inte minst undviker du dessutom som sagt att överbelasta masterkanalen. Du får då mer utrymme, eller headroom som det också kallas, innan det slår på rött. Självklart kan du även sänka masterkanalen om den slår på rött, istället för att gå in och pilla på alla kanaler individuellt, då detta inte påverkar ljudkvalitén.



Sammanfattning

Du spelar förmodligen in starkare än du behöver. Istället för att spela in samtliga kanaler så nära nollan som möjligt, testa att lägga dig mellan -20 and -12dBfs (se bild).

Bilden visar en lagom inspelningsnivå på mellan -20 and -12dBfs.

Detta kommer att underlätta ditt mixande i form av att pluggar inte riskar att styras över, blir mer lättjobbade och att arbetsflödet blir enklare och mer överskådligt. Du befinner dig i 24-bitar, ta det lugnt och njut av ditt headroom. Även om volym är viktigt för dig så kan jag nästan garantera att tystare inspelningar blir starkare när det väl är dags för mastring. Av den enkla anledningen att de faktiskt ofta låter bättre till att börja med.

Lycka till!

Plugga lugnt och glöm inte: Har du frågor om mixning, mastring eller inspelning? Skicka ett mail till jon@rinneby.se

