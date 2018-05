UNO Synth en analog monosynt med ett 27-tangenters multi-touch-klaviatur som kan spelas kromatiskt eller i valbar skala. Till egenskaperna hör en inbyggd arpeggiator och en 100-stegs sequencer samt två VCOs med bland annat Saw, Triangle och Pulse. Vidare erbjuds sju LFO-vågformer (Sine, Triangle, Square, Up Saw, Down Saw, Random och Sample-and-Hold) och en separat white noise-generator.

Synten drivs med fyra AA-batterier eller USB.

IK själva säger att UNO Synth utmärker sig genom att vara fyllig, varm och kraftfull med djup bas och att den ska låta minst lika bra som dyrare alternativ. Som grädde på moset är synten även berikad med MIDI I/O, audio input, inbyggda effekter och 100 förinställningar, varav 80 går att skriva över.

Priset landar på 199 Euro. Läs mer på www.unosynth.com