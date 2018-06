Okej, jag erkänner. Rubriken är säljande och det är naturligtvis omöjligt att skriva om allt som tänkas kan för att göra en bra mix. Vad en ”bra mix” nu egentligen innebär? Samtidigt är jag ganska säker på att dina produktioner, precis som mina, alltid kan bli bättre eller åtminstone hitta nya vägar och uttryck. Förhoppningsvis med hjälp av mina tips, även om du kanske inte håller med om allt.

Innan vi sätter igång utgår jag från att du spelat in så som du vill att det ska låta, eller så gott som. Läs gärna Tre saker du inte ska spara till mixen och kom ihåg att 80 procent av soundet sätts redan i inspelningen. Vidare vill jag lyfta fram att du inte ska eftersträva perfektionism. Perfekt är tråkigt, perfekt är omänskligt och leder till att du får svårt att slutföra dina projekt. Så fort inspelningen eller mixen börjar kännas tråkig eller jobbig så har du förmodligen arbetat för mycket med din låt.

Och sist men inte minst, ha kul. Känner du glädje och att du tror på det du håller på med, så är mycket vunnet, oavsett hur mycket eller lite du vet om mixning. Då kör vi!

1. Jobba effektivt. För varje minut som går förlorar du objektivitet. Ju längre du håller på med en mix, ju mer insnöad blir du och glömmer bort helheten. Du förlorar perspektiv. Börja varje mixsession med att städa upp, vilket ibland kan ta flera timmar. Detta har inget med själva "mixandet" som så att göra, utan är egentligen helt fristående. Då kan du helhjärtat fokuserade på musiken när det väl är dags för mix. Ta regelbundna pauser. 30 minuter är ungefär vad hjärnan och öronen mäktar med, sen är det dags för 5-10 minuters paus. Drick vatten, ta en dusch, gå ut med hunden eller vad du nu vill göra. På så vis slipper du örontrötthet och kan dessutom behålla ett relativt objektivt perspektiv.

2. Fokusera på balansen. Precis som 80 procent av soundet sätts redan i inspelningen utgör balansen mellan olika instrument 80 procent av mixen. Börja alltid med att ställa in volym och panorering. Du behöver en stabil grund att stå på innan du försätter med annat. Lek gärna med 3 decibels-regeln. Tycker du att något instrument låter för starkt eller för svagt? Testa då att sänka eller höja 3 dB och se om det känns bättre. Ofta räcker det med faktiskt med 3 dB. Att pilla med 0.5 dB hit eller dit är bara tidskrävande och dessutom onödigt, speciellt i början av mixen.

3. Se till helheten. Mixa alltid ur ett helhetsperspektiv. Det enda som spelar någon roll är hur de olika instrumenten hänger ihop. Vänta med de små detaljerna till slutet av mixen. Lägg inte en halvtimme på shakern i bakgrunden. Fundera istället över vilka instrument som bär låten. Se först och främst till att få dessa att låta riktigt bra. Det brukar röra sig om ungefär tre instrument i varje låt, exempelvis sång, trummor och gitarr. Många gillar att börja mixa låtens starkaste del, vanligtvis refrängen. Loopa denna och se till att denna blir precis så där mäktig som du önskar. Arbeta sedan baklänges med intro, vers bryggor och få dessa att kännas lite mindre. Läs gärna artikeln Så mixar du baklänges. Musik, precis som så många andra konstformer, handlar om kontraster.

4. Undvik soloknappen. Det spelar ingen roll hur bra ett instrument låter ensamt om det inte passar i mixen. Det är och kommer alltid vara helheten som räknas när du mixar och inget annat. Ibland kan det naturligtvis vara nödvändigt att sololyssna, exempelvis när du vill råda bot på en jobbig resonans eller liknande. Men tänk så här: Om du spenderar fem timmar på en mix, använd större delan av den tiden till att lyssna på låten, inte på detaljerna. Om du tar beslut utan att se till mixen som helhet, så tar du förmodligen dåliga beslut. Det kan mycket väl vara så att exempelvis gitarren låter dovt, eller diskant för den delen, när den spelas själv, men att detta faktiskt fungerar i sammanhanget.

5. Sunt förnuft. Ju mindre erfarenhet du har, ju mer försiktig ska du vara med dina justeringar. Satsa på subtila förändringar och skruva inte mer än nödvändigt. Många gånger handlar det inte om att lägga på ytterligare en equalizer eller den senaste kompressorn för att få mixen att låta bättre, utan en så enkel sak som att hitta rätt balans mellan instrumenten med hjälp av enbart volym och panorering. När du sedan utvecklas och verkligen ”vet vad du håller på med” kan du börja mixa mer aggressivt, om så önskas. Men se till att du vet varför du skruvar. Behovet ska komma före åtgärden. Du som mixare är en problemlösare, men lös för allt i världen inte problem som inte finns. Ibland hjälper det att tänka såhär: Vad är det egentligen jag vill uppnå? Varför vill jag göra detta? Hur ska jag gå tillväga?

6. Jobba med volymautomatisering. Detta är den stora hemligheten bakom en professionell mix, jämfört med en mer amatörmässig. Alla instrument behöver inte höras lika mycket hela tiden. Kanske ska låtens fokus flyttas från ett instrument till ett annat, kanske ska något instrument plockas bort under verserna och så vidare. Allt detta bidrar nästan alltid till en mer spännande och levande mix, som andas och rör sig, precis som i verkligheten. Sen ska du naturligtvis fortsätta att jobba med equalizer, kompressor och andra effekter om det behövs, precis som vanligt. Automatiseringen är nyckeln till framgång.

7. Hör du vad du ser? Varje gång du slänger på en ny plugg, var noga med att matcha volymen med det oprocessade spåret och tryck sedan på bypass några gånger (och blunda gärna). Lyssna om det verkligen låter bättre, i kontexten. Det är att lätt att luras av att starkare är bättre. Det är därför väldigt viktigt att ställa in- och ut-volym på samtliga pluggar och volymmatcha. Klicka gärna många gånger för att lura dig själv - då använder du verkligen öronen.

8. Använd referensspår. Här är det viktiga att använda fler än ett. Två eller tre stycken brukar vara lagom och inte nödvändigtvis inom samma genre. Ställ sedan in siktet på bas, mellanregister och diskant, samt andra element som du anser viktiga för just din mix. Eftersom du förmodligen jämför din mix med mastade låtar är det viktigt att du ser till att du sänker volymen på dessa, för att matcha din egen mix. Spana gärna in min lista med olika referensalbum.

9. Mixa på svag volym. Lyssna inte starkare än att du kan föra en normal konversation i rummet, utan att höja rösten. När du lyssnar på svag volym är det lättare att urskilja detaljer. Rummets påverkan på mixen blir dessutom mindre, det vill säga mindre/mer bas och störande reflektioner. Det är såklart även viktigt att din mix låter bra när du krämar på. Skruva upp volymen under kortare perioder och känn efter. Det är viktigt att tänka på att ju starkare volym, ju mer bas och diskant går fram. Det vill säga mindre mellanregister. Du upplever då det som kallas hängmatta, vilket gör det svårt att urskilja viktiga detaljer i mitten. Läs gärna mitt tidigare inlägg om Fletcher–Munson som behandlar just detta ämne.

Lycka till!

Plugga lugnt och glöm inte: Har du frågor om mixning, mastring eller inspelning? Skicka ett mail till jon@rinneby.se. Tänk på att jag får ganska många mail, vilket är underbart trevligt, men att det ibland tar lite tid för mig att svara.

