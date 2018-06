Till ytan sett skiljer sig UR-RT2 och UR-RT4 inte särskilt mycket från andra externa usb-ljudkort. Steinberg bjuder på inspelning i 24-bit/192 kHz, två eller fyra analoga xlr/trs-kombo-ingångar för mikrofoner och instrument samt ingång för hörlurar och annat smått och gott.

Vad som istället gör de nya ljudkorten unika i sin prisklass är transformatorerna, som är utvecklade i samarbete med Rupert Neve. Exakt hur mycket dessa bidrar till själva soundet (när du spelar in) är oklart, men om vi ska tro företaget så handlar det om ”the real thing” och ljudkvalité som lätt kan mäta sig med de största. I vanlig ordning ska denna typ av marknadsföring naturligtvis tas med en grov nypa salt.

Steinberg UR-RT2 och UR-RT4 kostar 3 369 kronor respektive 5 995 kronor och finns nu till försäljning i de flesta stora musikaffärer. Läs mer på www.steinberg.net.



Specifikationer

UR-RT2

• 24-bit/192 kHz USB 2.0 audio interface

• 2 Class-A D-PRE mic preamps supporting +48 V phantom power

• Rupert Neve Designs transformer switchable on each front input channel

• 2 analog XLR/TRS combo inputs (Hi-Z switch on input 1 for electric guitar), plus 2 TRS line inputs, headphones jack with independent level control

• Latency-free DSP-powered monitoring with REV-X reverb, Channel Strip, and Guitar Amp Classics (VST 3 plug-in version also included)

• dspMixFx editor application for Windows, macOS and iOS

• MIDI input and output

• Rugged full-metal housing

• Includes Cubase AI DAW software download version for Mac and PC (only for 64-bit environment) and Cubasis LE DAW app for iPad

• Cross-platform compatibility for Windows, macOS and iOS (with Apple iPad Camera Connection Kit, or Lightning to USB Camera Adapter or Lightning to USB 3 Camera Adapter)

UR-RT4

• 24-bit/192 kHz USB 2.0 audio interface

• 4 Class-A D-PRE mic preamps supporting +48 V phantom power

• Rupert Neve Designs transformer switchable on each front input channel

• 4 analog XLR/TRS combo inputs (Mic/Hi-Z on input 1/2 and Mic/Line on input 3/4), plus 2 TRS line inputs, 2 separate headphone buses with individual outputs

• Latency-free DSP-powered monitoring with REV-X reverb, Channel Strip, and Guitar Amp Classics (VST 3 plug-in version also included)

• dspMixFx editor application for Windows, macOS and iOS

• MIDI input and output

• Rugged full-metal housing

• Includes Cubase AI DAW software download version for Mac and PC (only for 64-bit environment) and Cubasis LE DAW app for iPad

• Cross-platform compatibility for Windows, macOS and iOS (with Apple iPad Camera Connection Kit, Lightning to USB Camera Adapter or Lightning to USB 3 Camera Adapter)