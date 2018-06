Hjärtat i OMEC Teleport är ett enkelt och robust ljudkort i pedalform, vilket innebär att du kan använda pluggar från vilken Mac, PC, smartphone eller surfplatta som helst och få ner på ditt pedalbord. Ljudkortet är dessutom plug and play och kräver inga som helst drivrutiner. Ljudkvalitén ligger på 16-bitar i 44.1/48 kHz och kopplas in via USB-B.

Bilden visar möjliga kopplingar och användningsområden för OMEC Teleport.

OMEC Teleport levereras med IK Multimedias AmpliTube CS Orange Edition innehållandes virtual OR120, Tiny Terror, Rockerverb 50, AD30 och Orange Cabs. Priset landar på strax över 1 100 kr och pedalen drivs med en vanlig 9V-adapter. Läs mer på www.orangeamps.com.