Waves Abbey Road Chambers är ett reverb och delay som emulerats från Studio Two, där bland annat Beatles, Pink Floyd, Oasis och Adele spelats in. Även mikrofonerna Neumann KM53 och högtalarna Altec 605 från kammaren har efterapats, vilka användes på i stort sett varenda popskiva som spelades in på Abbey Road under 60-talet.

Som grädde på moset har pluggen berikats med S.T.E.E.D. (Send. Tape. Echo. Echo. Delay.) - ett specialdesignat system som som går bortom det naturtrogna för mer kreativa ljudlandskap.

Introduktionspriset landar på 29 dollar, för att sedan kosta 199 dollar. Läs mer på waves.com

Slate digital FG-A är en klassisk equalizer som emulerar välkända API, utan att tala om exakt vilken enhet det rör sig om (får vi gissa att även kompressorn API-2500 är i görningen?!). I vanligt ordning har Slate-teamet jobbat på extrem detaljnivå och dessutom lagt till en ”opamp”-knapp, vilken slår på och av pluggens dynamiska färgning. Det går med andra ord utmärkt att jobba med en helt ren version av FG-A om så önskas och bara använda pluggens filter och kurvor, likt en vanlig digital equalizer.

Slate FG-A ingår i ”Everything Bundle” som kostar 149 dollar per år eller går att köpas separat för samma summa. Läs mer på slatedigital.