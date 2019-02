Lotta Fahlén är artist och producent bosatt i Malmö. Utöver sitt soloprojekt Loljud komponerar hon tillsammans med andra artister och för scenkonstföreställningar. Lotta har turnerat som Maxida Märaks livemusiker och varit förband åt bland annat Titiyo, Jenny Hval och U.S. Girls. Som en av grundarna bakom det feministiska nätverket Synth Babes, samt handledare i Vem Kan Bli Producent Malmö, engagerar hon sig dessutom löpande för att inspirera och utbilda kvinnor och transpersoner inom musikproduktion och för att skapa en större representation i branschen.



Fältinspelning

Field recording, eller fältinspelning som det heter på svenska, är ett brett begrepp som avser processen att spela in ljud utanför en studios “kontrollerade gränser”. Det kan vara naturliga ljud som smattrande regn, fågelkvitter, vinden som susar i träden. Likväl kan det handla om ljud framkallade av människan som fotsteg, ett telefonsamtal eller ett tåg som svischar förbi. Några användningsområden för fältinspelning är forskning, film, radio, TV, spel och musik. Tidiga musikgenres där fältinspelningar spelat en viktig roll är bland annat musique concrète, avant-garde och experimentell musik. I takt med att inspelningsgsprocessen blivit mer tillgänglig, idag kan i princip alla med en mobiltelefon spela in ljud, har just fältinspelningar växt i popularitet och hörs i alla möjliga musikgenres.

Tillvägagångssätten och förhållningssätten är många. En fältinspelning kan vara ett sätt att dokumentera en specifik plats vid en viss tidpunkt eller ett sätt att samla olika ljud för att använda som byggstenar i en produktion. Vissa använder materialet i sin råa form, andra manipulerar ljudet i all oändlighet.



Några anledningar att använda field recordings

Ljud säger mer än tusen ord. Att använda miljöljud kan vara ett effektfullt verktyg för att förflytta lyssnaren till en viss tid och plats utan att använda ord. Ljudet från en motorväg slår an en ton/känsla, ljudet från en strand en annan.

Det får oss att lyssna till världen mer uppmärksamt. När vi jobbar med fältinspelning blir ljud som kanske annars knappt märks potentiella ljudverk eller byggstenar i produktioner. Vi tränar våra öron att aktivt lyssna istället för att bara höra.

Det kan addera en textur och göra en produktion mer organisk och levande.

Det ökar kreativiteten. Det är inspirerande att lämna studion för att ge sig ut på skattjakt och låta sig överraskas av oväntade ljud, eller att experimentera kring sätt att spela in på. Hur låter det att spela in från ställen dit våra öron aldrig når, till exempel i en soptunna?



Manipulera ljudet

Skapa rytmer. Klipp, klistra och timestrecha. Släng in olika ljud i en trummaskin och skapa ett beat.

Skapa melodier. Lek med tonhöjd och bygg olika ackord. Använd en sampler för att skapa ett instrument av en inspelning.

Gör ditt eget reverb. I många DAWs finns det en convolution-plugg där du kan skapa ditt eget reverb genom att enkelt kan slänga in en egen ljudinspelning. Ett convolution-reverb tar en sampling från ett utrymme (kallas impulsrespons eller IR) och använder det för att digitalt simulera efterklangen i utrymmet. Ett gratis alternativ är pluggen MConvolution EZ.

Reversa. Att dra sorlet av en folksamling eller fotsteg i snön baklänges kan låta väldigt magiskt.

Filtrera bort eller förstärk delar av ljudet med en EQ. Hur låter ljudet från tvättstugan med ett högpassfilter?

Vi hörs igen nästa vecka!